Thierry Neuville koostööst uue kaardilugejaga: küll me sellest keelebarjäärist üle saame 

"Meil on endiselt mõningad suhtlemisraskused, tuleb parandada sõnastust, et ma temast paremini aru saaksin, kuid olen kindel, et saame paremaks."

"Meil on autos suhtlemiseks teistsugune meetod. See toimis eelmise kaardilugejaga hästi, kuid Martijn räägib prantsuse keelt ning ta emakeel on flaami [hollandi] keel, seega on tal raskusi juba sõnade hääldamisega. Lisaks on mul olnud sidesüsteemiga probleeme ning kohati ei suutnud ma teha vahet 50 ja 75-l. Kõhklesin alati. Selle tõttu tekkis mõningaid "olukordi," kuid kaotasin paaris kohas aega seetõttu, et arvasin, et kurv oli aeglasem kui tegelikult," selgitas Neuville.