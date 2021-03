Eesti jalgpallikoondis saadab põhjanaabrid EM-finaalturniirile 

Sel aastal möödub Eesti ja Soome esimesest omavahelisest maavõistlusest 101 aastat, kusjuures 1920. aastal toimunud matš oli Eesti koondise läbi aegade esimene. Sajandi jooksul on meeskonnad omavahel pidanud 35 kohtumist, millest Eesti on võitnud kaheksa ja Soome 17, viiki on jäänud 10 matši. Viimati oldi vastamisi 2019. aasta 11. jaanuaril, mil Eesti sai 2 : 1 võidu.