Austria suusataja veredopingut tarvitanud koondisekaaslastest: nad on kriminaalid ja idioodid! 

Hauke ja Baldauf olid kaks viiest suusatajast, kelle Austria politsei ühe võistluspäeva hommikul arreteeris. Neist Hauke tabati otse teolt ehk nõel veenis.

Soome suusalegendi Mika Myllylä järgi nime saanud austerlane kõneleb dopingust väga karmide sõnadega. Tema hinnangul reetsid Hauke ja Baldauf terve koondise.

Austrias on dopingu tarvitamine kriminaalkuritegu, seega mõistis kohus Haukele ja Baldaufile karistuseks viie kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse. Vermeuleni meelest oli see liiga leebe.

"Kui paned pettuse toime ärimaailmas, lähed vangi. Spordis peaks sama olema. Pettus on pettus. On reeglid, mida tuleb järgida. Oma sõpru ei peteta," tutvustas noor suusataja oma mõttemaailma.

Vermeulengi oli kaks aastat tagasi Seefeldis kohal ja osales 50 km vabatehnikamaratonis, kus sai 56. koha.

Kuivõrd dopinguskandaal halvas kogu Austria koondise tegevuse kuudeks, kolis Vermeluen aega raiskamata Norrasse. "Maailma parimad suusatajad on seal. Ma ei jaga arvamust, et kõik norralased panevad dopingut. Olen kohanud paljusid häid sportlasi, kes on puhtad. Tahan mõista, mida nad teevad meist teisiti. Karm tõde on, et nad treenivad rohkem, kõvemini ja paremini kui meie," sõnas ta.