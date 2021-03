Ott Tänak: kahe nädala jooksul survestasin insenere kõvasti, lõpuks tasus see ära 

"Võistluse käigus kõik õpivad ja saavad teadmisi, mistap vahed muutuvad üha väiksemaks. Teadsin, et pean edu saavutamiseks algusest peale suruma ja saama teistega väikese ajavaru. Sain sellega hakkama."

Endise maailmameister nentis, et Otepää ja Arktika ralli vaheline aeg oli pingeline. "Järelejäänud kahe nädala jooksul survestasin insenere kõvasti, sest meil oli vaja midagi välja mõelda. Esialgu tahtsime shakedownil (Arktika MM-ralli testikatsetel – E.K) kahe läbimisega asjad paika saada. Sellel päeval tehti päris palju tööd, aga lõpuks tasus see ära," sõnas Tänak. "Me proovisime erinevad asju. Ütleme nii, et me teadsime, mis ei toimi, ja pidime katsetama asju, mis toimisid."