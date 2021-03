VIDEOD | Himki lõpetas 17 mängu kestnud võidupõua, Žalgiris alistas Asveli 

Moksva Himki oli Euroliiga 26. vooru eel võitnud 25st mängust vaid 2, sealjuures kaotati viimased 17 matši ja viimane võit pärines novembri keskpaigast. Rahahädades Himki, kust hooaja käigus on lahkunud muuhulgas Greg Monroe, Jonas Jerebko ja sellel nädalal ka lätlane Dairis Bertans, võitis avapoolaja 45 : 38, kuid neljandaks veerandiks edu sulas ning kohtumise parem selgus lõpusekundeil. Aleksei Šved viis kodusatsi 17 sekundit enne matši lõppu ette 78 : 77, play-off kohta hoidva Madridi Reali viimane rünnak päädis Fabien Causeuri pallikaotusega.

18st Euroliiga satsist pääsevad kohamängudele 8 parimat, vooru eel oli joone all ka Leedu suurklubi Kaunase Žalgiris, kes pallis koduväljakul Villeurbanne’i Asveliga. Eelnevad seitse mängu järjest võitnud prantslaste seeria Kaunas jätku ei saanud. Ehkki Asvel juhtis poolajal 42 : 40, siis kolmanda veerandi võitis Žalgiris tosina silmaga ja kogu kohtumise 85 : 75.

Kodumeeskonda tassisid Marius Grigonis ja Joffrey Lauvergne, kelle arvele jäi vastavalt 21 ja 18 silma, Asveli parim oli sumomaadleja kehaehitusega Guerschon Yabusele 17 punktiga. Žalgirisel on tabelis tosina kaotuse kõrval 15 võitu. Viimast play-offi kohta hoiab Istanbuli Fenerbache, kellel on niisamuti 15 võitu, kuid nad on mänginud ühe mängu vähem.