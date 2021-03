VIDEO | Talvisest „põrgust“ läbi tulnud City tunnistab jätkuvalt vaid võite 

"Talvine aeg on [mängugraafikult] Inglismaal põrgu, kuid me tegime sel ajal midagi imelist. See on rohkem kui märkimisväärne," kiitis City peatreener Pep Guardiola pärast mängu. "Kogu kiitus mängijatele, kuid troonil on jätkuvalt Liverpool. Et Premier League võita, vajame veel punkte."