Kes kroonitakse koduseks võrkpallimeistriks? Oma võimalust luuravad kõik poolfinalistid 

“Poolfinaalis on selge eesmärk see võita ja edasine on juba boonus. Aga lihtne meil Pärnuga olema ei saa, tõsised mängud oleme nendega mänginud 3 : 2. Ja ma ei oota, et poolfinaalseeria peaks lihtne tulema. Ses osas saab nii meil kui Pärnul raske olema, et kummalgi pole pikka pinki ja mängugraafik on väga tihe,” lisas Rikberg.