Talisport Suusahüpete tänavuse valitseja jaoks on MM lõppenud Toimetas Kaspar Koort , täna 10:14

Halvor Egner Granerudi jaoks on MM lõppenud. Foto: Reuters/Scanpix

Norra suusallit andis teada, et tänavust suusahüpte MK-sarja valitsenud Halvor Egner Granerud on andnud positiivse koroonaproovi ja nii on Oberstdorfi MM tema jaoks lõppenud.