KARM VIDEO | Vabavõitleja sääreluu murdus vastase jalahoobist nagu pehkinud raag 

Maxwell kohtus Sydenys Urban Fight Night 24 võitlusürituse raames kaasmaalase Randall Rayga. Tolle mehe leivanumbriks on madalad jalalöögid, mille tõttu on ta teeninud hüüdnime Vikatimees ja seekord lõi tema "vikat" eriti valusalt – lausa nii valusalt, et Maxwelli sääreluu murdus nagu pehkinud raag.