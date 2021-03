Boris Johnson peab plaani jalgpalli EM kõige täiega Inglismaale kaaperdada 

Juba varemgi on jalgpalliringkondades avaldatud tugevaid kahtlusi, ka jätkuvalt viirusega maadlevas Euroopas on ikka võimalik turniir plaanitud kombel läbi viia. Lisaks nõudavat UEFA, et kõigile mänge võõrustavatele staadioneile peavad olema lubatud ka pealtvaatajad.

Ent paralleelselt sepistab Boris Johnson plaani, mille kohaselt kogu turniir toimuks Inglismaal, lisaks Wembley'le Old Traffordi, Etihadi (mõlemad Manchesteris), Villa Parki (Birminghamis), St James Parki (Newcastle'is), Stadium of Lighti (Sunderlandis), Anfieldi (Liverpoolis) ning Londoni, Tottenhami ja Emirates'i staadioneil Londonis. Kuna Suurbritannias peaks kõik koroonaviirusega seotud piirangud kaotatama 21. juunil, tähendaks see ka seda, et 11. juulile planeeritud finaalmäng saaks Wembley staadionil toimuda täismaja ehk 90 000 pealtvaataja silmade ees.