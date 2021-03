Paide linnameeskonnaga liitus järjekordne Aafrika jalgpallitalent 

"Ishaku on keskkaitsja, kellel on kõik vajalikud omadused, et tänapäeva jalgpallis silmatorkavalt esineda – ta on füüsiliselt võimekas, agressiivne, heade kaitseomadustega ning julge palliga tegutsedes. Eraldi võib veel lisada, et mängijal on välja kujunenud selged liidriomadused, sest teda on usaldatud kaptenina väga tugeva jalgpalliriigi Ghana noortekoondistes,” märkis Kams.