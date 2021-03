Korvpalli uus kuldne põlvkond | Pehka: meedia sõitis Audentesest teerulliga üle, kuid täna jõudsid need mängijad EMile 

"Sa võid kõik mängud kaotada, aga pikas perspektiivis näis kasu olevat suur," rääkis kümmekond aastat Audentese juures töötanud Rauno Pehka. "Kaasa ei aidanud ka avalik kuvand, sest meedia kirjutas pidevalt, et nad on punane latern ja neist sõideti teerulliga üle, mis loomulikult ei mõju noortele hästi. Ajakirjanikud ei teadvustanud, mille kohta kirjutati – nende jaoks on oluline, et pealkirjaga tuleks lugejaid ja see jättis Audentese tööle negatiivse kuvandi. Aga täna jõudsid need mängijad EM-finaalturniirile."