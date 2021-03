Korvpall Kui kõva koondise saadavad ameeriklased olümpiale? Olgo: see sõltub ühe mehe otsusest Kaspar Koort , täna 13:50 Jaga: M

LeBron James on olümpiamängudelt võitnud kaks kulda ja ühe pronksi. Kui ta otsustab, et läheb Tokyosse kolmanda kulla järele, peaks see tähendama ka seda, et USA saab olümpiaks kokku väga tugeva koondise. Foto: Reuters/Scanpix

Pärast seda, kui USA lähetas 1992. aastal Barcelona olümpiamängudele oma parimad NBA proffidest korvpallurid, oodatakse olümpia korvpalliturniiri erilise põnevusega. Ühelt poolt soovitakse näha, millise koondise USA kokku saab ja kuivõrd võimsalt see väljakul kokku kõlama hakkab, ent teiselt poolt loodetakse mujal maailmas näha neid superstaare kotti saamas, nagu juhtus USA jaoks piinlikul 2004. aasta Ateena olümpial, kus piirduti pronksmedaliga. Kes tänavusel suvel Tokyos USA koondise särgi selga tõmbavad, pole aga veel kaugeltki selge.