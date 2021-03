Talisport JÄRGMINE KOROONAPAUK: kogu Itaalia koondis sõitis MMilt minema Toimetas Kaspar Koort , täna 14:26 Jaga: M

Itaalia koondise suurim staar Federico Pellegrino. Foto: Reuters/Scanpix

Põhja suusaalade MMi kohale hakkavad kogunema üha tumedamad koroonapilved. Kui hommikul raporteeriti, et positiivse koroonaproovi on andnud tänavuse hooaja suusahüpete valitseja norrakas Halvor Egner Granerud, siis nüüd on Oberstdorfist täies koosseisus lahkunud Itaalia koondis.