Korvpalli uus kuldne põlvkond | Erkmaa: kui noored talendid oleksid jäänud Eestisse, siis me poleks EMil 

"Ma arvan, et pole õige võidelda selle vastu, et noored liiguvad varakult välisklubidesse. Fakt on see, et kui tänased koondislased Henri Drell, Kaspar Treier, Kristian Kullamäe, Sander Raieste oleks jäänud Eestisse, poleks meil täna põhjust EM-finaalturniiri oodata. Lisame siia ka uued keskmängijad Maik-Kalev Kotsari ja Rauno Nurgeri, kes olid aastaid USAs. Nii nemad kui teised välismängijad kindlustavad Eesti rahvuskoondise järjepidevuse," leidis 52aastane peatreener Aivo Erkmaa.