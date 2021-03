Eesti taekwondod tabas ootamatu kaotus 

„Meie seast lahkus ootamatult Taekwondoklubi Alfa+ asutaja ja peatreener Martin Poobus. Martini panus Eesti Taekwondosse oli meeletult suur. 23. aasta jooksul suutis Ta huvi taekwondo vastu viia sadade laste, noort ja täiskasvanuteni. Treenides neid peamiselt Tartus- ja Tartumaal. Ta viis ühe teakwondoklubi kaheksasse erinevasse Eesti linna, mis Eesti lõikes näitas ühe inimese väga suurt pühendumist taekwondosse ning selle arengusse.Tema käe alt on välja kasvanud mitmed tublid sportlased, kelle medalisaak väiksematel ja suurematel võistlustel on olnud märkimisväärne. Avaldame sügavat kaastunnet Tema perele, lähedastele, kaastreeneritele ning kõikidele sportlastele, kellel on olnud au Teda tunda.“