PIINLIK | Eesti koondislase eksklubi sattus omapärase sõnumi tõttu skandaali 

Iltalehti vahendas, et Branni muresid algasid sellest, kui nende kaitsja Vegard Forren andis esmaspäeva hommikul ühe telekanali hommikuprogrammile intervjuud. Seda tehes istus ta klubi väravavahtide treeneri Dan Riisne kabinetis, mille seinalt oli näha ka üht särki. Sellel seisis sõnum: „Mis on naiste jalgpall? See ei ole jalgpall ja nad ei ole naised.“