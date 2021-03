Flora jääb positiivse proovi tõttu eneseisolatsiooni 

„Eile tegi meie esindusnaiskonna mängija Covid-19 testi, mille tulemus osutus positiivseks. Sellest tulenevalt on määratud naiskond isolatsiooni.



6. märtsiks planeeritud Taliturniiri kohtumine Saku Sporting naiskonna vastu jääb ära. Uus mänguaeg on võistkondade vahel kokkuleppimisel.



Mängijad, kes on haiguse varasemalt läbi põdenud, saavad jätkata treeningutega tavapäraselt.“