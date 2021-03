INTERVJUU | Karel Voolaid: vahepeal jäi mulje, et ma ei saa aru, mis asi on Serie A 

Aga vaid aastase pikenduse järel sellist tunnet polnud, et minusse ei usuta?

Kui see esimene sügis võtta, siis oleksime pidanud Valgevenet kaks korda võitma ja Ukrainaga 0 : 0 viigi ära hoidma – siis oleks võibolla vaadatud, et pole küsimustki. Lõpuks vaadatakse sügist ja öeldakse, et midagi erilist ju ei muutunud. Pigem läksime sammhaaval edasi. Siis ju veel oli selge, et kevadel tuleb ka kaks sõprusmängu ja Balti turniir, mida tahtsime võita. Ma olen sel tasemel ikkagi piisavalt lahja CVga ja piisavalt noor treener, et sellise asja pärast solvuda.

Aivar Pohlak viitas viimasel pressikonverentsil mitu korda justkui sellele, et Eesti ajakirjandus on jalgpalli suhtes liiga nõudlik, paneb peale liiga suure surve. Kas tundsid peatreenerina sama?

Kuigi mul sai jalgpalliliidus kaheksa aastat täis, siis ma ei saa ilmselt kunagi seda tunnet nii tugevalt tunda kui näiteks Aivar. Mul ei ole ükskõik, ma ei ole välismaalt tulnud treener, et lähen koju ära ja ütlen, et te kakelge seal edasi. Mulle tundub, et on väga kõlav negatiivne leer, siis on suur neutraalne leer, kes on kuskil omaette ja keda üldse ei kuule, ja lõpuks on positiivne leer, keda ka väga kuulda ei ole, sest nad kirjutavad kuskile harva. Tean, kui palju inimesi Eestis jalgpalli jälgib – kes siis on üldse see „jalgpalliüldsus“? Ainult need, kes kõige rohkem sõna võtavad? Endised tippjalgpallurid, treenerid ja sellised inimesed ju üldiselt ei kõla kuskil foorumites. Kui uudise taga on 14 kommentaari, kas see siis tähendab, et kõik mõtlevad sinust halvasti? Tean näiteks seda, kuidas minu tutvusringkonnas üldiselt asjadesse suhtutakse – on negatiivset, on neutraalset, on positiivset.

Tundsin positiivset survet. Kui pärast Valgevenega mängu karjub mulle keegi läbi võrgu, et „Karel, jälle sa kaotad lõpus mänge nagu U21s!“, siis ma pean seda positiivselt võtma. Ta nii väga tahtis, et me ei kaotaks seda mängu! Vlasi (Sinjavski – toim.) ja (Artur – toim.) Pikk seal tagapostis aga haigutasid korraks ja Stasevitš, kes saab 10 000 dollarit palka, paneb palli sinna, sest ta on Meistrite liigas mänginud. Ja Skavõš, kes on samuti Meistrite liigas mänginud, toksab selle sealt sisse. See hüüdja oli aga üks tüüp. Kui mul on staadionil 20 000 inimest ja kõik karjuvad, et mine koju, siis saaksin ju kohe pärast esimest mängu aru, et inimesed ei taha mind näha.

Koondise peatreeneri töö on suures osas seotud ka kommunikatsiooni ja avaliku arvamuse kujundamisega – igast sõnast hakatakse kinni. Kas netikommentaare ise ka loed?

Ei loe. Mul on olemas tuttavad, kes loevad – muidugi tean kõiki Romarioid ja Myrgeleid (Soccernet.ee foorumi tegelased – toim.). Tean, mis seal toimub. Kunagi, kui esimesed netikommentaarid tulema hakkasid, oli Ott Reinumäe selline mängija, kes neid liiga südamesse võttis. Oluline asi on kuni Kloppide ja Guardioladeni treenerikoolitustel läbi käinud: kui sa neid kommentaare ei loe, siis ei saa need sind ka kuidagi mõjutada. Kui tavaline inimene saaks iga päev tänaval kõndides sada negatiivset kommentaari, siis teeks mõni võibolla enesetapu. Ma ei näe põhjust, miks tipptreenerid peaksid sellist asja väga hinge võtma. Isegi stuudioekspertide juttu – sellega peab lihtsalt hakkama saama. Ju neil siis kriibib midagi hinges. Samal ajal ütleb Tarmo Rüütli, kes on meil ju kõige-kõigem ekspert, et anname aega. Helistab mulle, et „Karel, kõik on korras, võta rahulikult“. See on ju hulga võimsam kui sada kommentaari.