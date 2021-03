MISKI EI JÄÄ VARJU: Eestiski kasutatav statistikaplatvorm riietab halastamatult lahti nii meeskonnad kui ka mängijad  

Jalgpallimänguga seotud statistikat – alates palluri mängitud minutitest kuni matši jooksul läbitud kilomeetriteni – on tehtud muidugi juba aastakümneid, ent viimasel kümmekonnal aastal on jõuliselt arendatud platvorme, mis võtavad mängu ja mängijate tegemised sõna otseses mõttes üksipulgi lahti. Piltlikult öeldes: kui lihtne statistika ütleb, et mängija A tegi 20 täpset ja kümme ebaõnnestunud söötu, siis need platvormid täpsustavad seevastu, kui pikk oli iga konkreetne sööt, kuhupoole see läks ning kas mängija A eelistas palli veeretada mängijale B või hoopis C ja nii edasi.