Soome ralliportaal: kas Tänak juba kardab Rovanperä? 

„Terve nädalavahetuse jooksul olid mu konkurentideks Kalle ja loomulikult teised Toyota sõitjad. Kalle on ainuke sõitja, kes on eelmisel aastal WRC-autoga sellistes oludes sõitnud. Ta on sellistel teedel ka muidu kiire olnud. Nüüd hakkab talle kogunema ka kogemust. Ta muutub kogu aeg kiiremaks, selles pole kahtlustki. Tulevikus saab minu jaoks olema suur väljakutse temaga võidu sõita. Praegusel hetkel veel mul õnnestub see ja loodan, et mõneks ajaks nii ka jääb, aga arvan, et tulevikus on ta väga kiire,“ lisas eestlane.



Noor soomlane sõnas ise oma esituste kohta, et ta ei tundnud end kõige mugavamalt. „Ma ei olnud autoga päris sina-peal, seega pidin terve nädala tõsiselt vaeva nägema,“ rääkis Rovanperä. „Viimasel katsel võtsin päris suuri riske, aga üle piiri ei läinud, sest oli oluline tiimi jaoks punktid koju tuua.“