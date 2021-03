Üle pika aja algkoosseisu pääsenud Klavan aitas Cagliari võidule 

Cagliari alistas kodustaadionil Bologna 1 : 0, matši ainsa värava lõi 19. minutil Daniele Rugani, kes skooris nurgalöögi järel. Veebruari lõpus peatreenerit vahetanud Cagliari on uue juhendaja Leonardo Semplici käe alla mänginud kaks liigamatši ja need mõlemad võitnud. Bolonga vastu moodustas Klavan keskkaitsetrio koos Diego Godini ja Ruganiga, kellest viimast asendas teisel poolajal Luca Ceppitelli.

Sardiinia satsil on nüüd koos 21 punkti, millega tiim tõusis tabelis 17. kohale, nende seljataga on Torino, kellel on kahe vähempeetud matši juures 20 sanga. Hooaja lõpus kukuvad Serie A pingerea 18.-20. klubi esiliigasse.