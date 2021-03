Korraldaja Haanja suusamaratoni ärajäämisest: rajad on ette valmistatud ja soovijad saavad sõita 

"Olime teinud endast kõik oleneva, et osalejatel oleks ohutu ja võistlus saaks toimuda. Paraku nõuab kriisiolukord siiski ürituse ära jätmist. Kahju, et teist aastat järjest lükkub Haanja suusamaraton edasi järgmisesse aastasse. Samas on valitsuse piirangud kindlasti läbimõeldud ja vajalikud. Täname osalejaid, kes tegid kaasa kõik maratonid. Täname valitsust, et 5 maratoni meie sarjast said toimuda ja inimesed said Eesti ilusast talvest suusarajal osa," sõnas Estoloppeti sarja peakorraldaja Raivar Vaher.

45. Haanja suusamaratoni peakorraldaja Aare Eiche sõnul ollakse maratoni ärajätmise pärast kurvad, kuid võttes praegust eriolukorda arvesse, mõistvad valitsuse otsust. „Kahjuks jääb Haanja suusamaraton juba teist aastat järjest ära, kuid Haanja maratoni rajad on ette valmistatud ning soovijad saavad rajal sõita nii klassika- kui ka vabatehnikas. Enne laupäeva sõidab traktor veel raja läbi ning lisaks on paigas ka rajatähistus. Ehk distantsid on kenasti ettevalmistatud ja soovijad saavad toreda suusapäeva ikka vabas looduses veeta,“ julgustas Eiche suusasõpru veel lumest viimast võtma.