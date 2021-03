Teemu Suninen sai Lapimaa MM-ralli järel häid uudiseid 

Rahahädades M-Sport pidi tänavu MM-rallidel osalema kahe masinaga. Kui üht roolib suuresti ärimehest isa rahakoti toel britt Gus Greensmith, siis teist autot pidid hooaja jooksul jagama soomlane Teemu Suninen ja Prantsusmaa talent Adrien Fourmaux.

"Varem oli kokku lepitud kuus rallit. Soome talveralli järel öeldi, et tõenäoliselt sõidame rohkem, mis on hea uudis," vahendas portaal rallit.fi Sunineni lauseid. "Võin tänavu kirja saada kaheksa või üheksa MM-rallit. See pole küll täisprogramm, kuid mine sa tea – äkki koroona jätab paar võistlust ära ja siis on need kõik etapid."

MM-sari jätkub aprillis Horvaatias. Tõenäoliselt soomlane siis veel starti ei pääse, sest M-Sport on juba teatanud, et masinaid roolivad Greensmith ja Fourmaux. Suninen ütles, et istub WRC-autosse hiljemalt mais toimuval Portugali etapil.

Teemu Suninen möödunud aasta Rally Estonial Foto: Mari Luud

"Tegelikult ütlesid Rich (meeskonna mänedžer Millener) ja Malcolm (tiimi boss Wilson) pärast võistlust, et nad tahavad, et sõidaksin Horvaatiasse, kuid neil pole selle jaoks praegu eelarvet," jätkas põhjanaaber.

Ford Fiesta WRC-masinad Rovaniemis Toyotale ja Hyundaile konkurentsi ei pakkunud. Ehhki Suninen sõitis enda sõnul pea veatu ralli, siis auto kiirusest piisas vaid kaheksandaks kohaks. Mehe väitel kaotas ta aega just kiiretel lõikudel, sest Fiesta tippkiirus jäi teiste tehasetiimi masinatele alla.