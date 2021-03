Vormel 1: kapitalistlikud jänkid kapituleerusid võimsa Venemaa ees 

Möödunud aastatel must-valgena ringradadel tiirelnud Haasi masinad võõbatakse tänavu Venemaa trikoloori värvidesse. Nimelt on tiimi uus peasponsor idanaabrite väetisetootja Uralkali, mille omaniku Dmitri Mazepini poeg Nikita on meeskonna üks sõitja.

"Mul on väga hea meel tervitada Uralkalit vormel 1 sarja Haasi meeskonna nimisponsorina," ütles tiimi omanik Gene Haas. "Ootame pikisilmi, et saaksime tänavu nende kaubamärki esindada. See saab olema väljakutse, kuid loodan, et sõidame selllel hooajal punktikohtadele."

Uuest hooajast nime Uralkali Haas F1 Team kandev meeskond teenis möödunud aastal tootjate arvestuses vaid kolm punkti, mis andis üheksanda koha. Seda hooaega alustatakse kahe uue sõitjaga, kui Romain Grosjean ja Kevin Magnussen asendati Mazepini ja Mick Schumacheriga. Sealjuures sattus 22aastane Nikita möödunud aasta lõpus skandaali, kui ta rabas sotsiaalmeediasse postitatud videos naisterahva rindu. Toona nõudsid aktivistid venelase sarjast minemalöömist, aga lõpuks vaibus teema maha.

Haasi juhtide sõnul tänavu väga suured lootused pole. "Viimased hooajad on olnud rasked, kuid me vaatame suuremat pilti ja eriti aastat 2022, kui masinatele tulevad uued reeglid," jätaks Gene Haas. Samal seisukohal on tiimi peainsener Guenther Steiner

"Teame, et tänavune hooaeg tuleb keeruline," rääkis Itaalia päritolu Steiner hiljutises intervjuus portaalile motorsport.com. "Oleme selleks valmis. Teeme sellel aastal, mida suudame, aga ohverdame lähituleviku pika vaate nimel. See on meie praegune plaan."