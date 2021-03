ÄGE: Eesti rallitalent sai raha kokku ja osaleb MM-sarjas 

"Hea meel on täna kinnitada, et mina ja Sander (Pruuli) osaleme tänavusel aastal JWRC-sarjas, mille kalendrisse kuulub 5 WRC etappi, millest 3 sõidetakse asfaldil. Kuna asfaldirallidelt meil kogemus tänaseks puudub, on korralik ettevalmistusprogramm kindlasti hädavajalik ja seetõttu peamegi me eriti suurt rõhku panema sel aastal kogemuste hankimisele asfaldil," kirjutas Virves sotsiaalmeedias.

Itaalia võistlus on Virvese karjääri esimene asfaldiralli. Seetõttu on 20aastase piloodi esmane eesmärk kogemuste saamine. Eestlane läheb Itaaliasse juba täna, kus ta saab tuttavaks nii uue meeskonna kui teeoludega.