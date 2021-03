Rootsi suusanaiskonda alt vedanud olümpiavõitja puhkes nutma: see on p**k 

Naiste 4 x 5 km teatesõidu võit läks Norrasse, rootslannad said kuuenda koha ja kaotasid võitjatele täpselt kahe minutiga. Vahe liidritega hakkas sisse kärisema teises vahetuses, kus sõitis kolmekordne olümpiavõitja Charlotte Kalla. „Mul ei ole sõnu. See kõik on väga raske,“ vahendas pettunud rootslanna sõnu Soome väljaanne Iltalehti.

Soomlaste ajaleht lisas, et 33aastane Kalla oli intervjuud andes pisarates. „Meil oli hea tiim, aga minu esitus ei olnud piisavalt tugev. Tundus, et pean esimesest tõukest alates võitlema. Väga raske tunne, et ma ei suutnud ühelgi hetkel hea olla," sõnas Kalla.