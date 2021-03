Kas Flora tahab Euroopat vallutada?  

Kas Eesti koondislasi Ojamaad ja Zenjovi tuli klubisse meelitada? „Ütleme nii, et mõned asjad on ilusasti kokku jooksnud. Oleme neil eelmistel aastatel silma peal hoidnud ning nüüd said kokku meie soov ja nende tahe tulla,“ vastab Pohlak.

Muidugi pole kahe hooaja vahel maganud ka Flora konkurendid. Näiteks Florast Levadiasse lahkunud Frank Liivak tahab endisele koduklubile kindlasti üht ja teist tõestada. Just I Levadia on olnud mängijaturul kõige aktiivsem ning juba liiga avavooru järel saab esimese pildi, kas arvukate võõrmängijatega on täkkesse pandud.

Flora president leiab, et kahe hooaja vahel on tugevnenud kõik klubid. „Ega me ei eelda, et midagi tuleb lihtsalt. Iga aasta algab nullist ning eelmised hooajad ei loe. Mul ei ole kombeks enne hooaja algust hinnata, kes mis seisus on. Ma olen protsessiusku. Kui hooaeg algab, siis näeme, kes suudab oma asjad kõige paremini toimima panna. Paberi peal ei mängi lõpuks keegi, ka meie mitte,“ arutleb Pohlak.

Jalgpalliklubisid ootab koroonaviiruse tõttu ees arvatavasti ajaloo keerulisim hooaeg. Floragi viibis teisipäevani eneseisolatsioonis, sest ühe mängija viiruseproov oli osutunud positiivseks. Seetõttu peetakse ka Flora ja Paide vaheline Superkarikafinaal alles täna.