Pärnu Vapruse doksari – meie oma „Sunderland ’Til I Die“ 

Meeskonnakaaslased ajavad kaitseväkke mineval Ronaldo Tiismaal pea paljaks. Foto: Kaader seriaalist

Mis toimub ühe jalgpalliklubi garderoobis? Foto: Kaader seriaalist

Sarja autorite sõnul on maailmas loodud küll palju spordimeeskondadest tehtud tõsielusarju, kuid Vapruse sarjal on üks eripära. Seda tehakse nimelt jooksvalt ehk iga kuu esimesel esmaspäeval või teisipäeval tuleb välja uus osa. Plaanis on kaheksa kuni kümme osa. „Suuri dokumentaalsarju tehakse nii, et suur tiim käib klubides ja jälgib tegemisi terve hooaja. Seejärel vaadatakse alles, millised lood välja kooruvad. Meie teeme sarja kuupõhiselt. Plussiks on see, et inimesed, kes osa näevad, saavad seejärel tulla staadionile ja näevad neidsamu mehi. Fännid saavad kõige paremas mõttes tulla n-ö selle filmi sisse, olla lõpuks osa sellest,“ tutvustab filmimees.

Sarja kannab Silma sõnul ka konflikt – soovid vs. reaalsus. „Esimeses osas ütleb treener Taavi Midenbritt, et Pärnu Vapruse kindel eesmärk on jääda Premium-liigasse püsima, ta ei rahulduks kaheksanda või üheksanda kohaga. See on soov. Aga milline on reaalsus?“ sõnab Silm, viidates, et praegu ei tea keegi, mis tulevikul varuks on.