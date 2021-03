Hiina koondise treener Vahur Teppan pole pool aastat peret näinud: frustratsioon on päris suur 

„Mitte ainult minul. Meil on kaks norrakat ja kaks Vene poissi ka. Neile on lubatud, et pered saavad Hiinasse tulla. Reaalsus on see, et kõik on pool aastat siin olnud, ei ole saanud pered tulla ega ise ka välja. Päris keeruline on tõesti. Töösse loomulikult ei saa seda edasi kanda, sportlastega teeme ikka trenni edasi,“ lisas Teppan, kes saab vähemalt moodsate sidevahendite abil kodustega iga päev suhelda. Järgmise nädala alguses pääseb ta viimaks Eestisse, sest viisa saab läbi.