Paljad naised tekitasid laskesuusatamise MK-etapil pahanduse 

„Kui näen selliseid pilte, siis tunnen ennast ebamugavalt ja et mind kujutatakse kui objekti. See saadab sõnumi, et mind ja teisi naisi ei oodata määrdekabiini. Kui tahame saada võrdsust, siis alustame austusega.“ Viimase märkusena lisas Dunklee, et antud fotod ja kalendrid ei ole vaid Nove Mesto MK-etapi probleem, vaid selliseid pilte võib kohata kõikides MK-sarja võistluspaikades.

Laskesuusaliidu tegevjuht Niklas Carlsson ütles omalt poolt, et selline asi ei ole normaalne. „See ei ole okei, seega tegime kindlaks, et see kalender võeti maha,“ rääkis Carlsson. „Näeme, et ühiste väärtuste teadvustamisel on kõige tähtsam roll haridusel,“ lisas ta, et tulevikus loodetakse selliseid probleeme vältida ja jõuda siiski võrdse kohtlemiseni.