Medalist ilma jäänud olümpiavõitja süüdistas eestlase juhitud määrdetiimi 

2018. aastal olümpiavõitjaks kroonitud Higgins oli napi kaotuse järel pettunud. „Meil oleksid võinud paremad suusad olla,“ pahandas ta. USA suuskade ettevalmistuse eest hoolitseb eestlane Oleg Ragilo, kes on Ameerika Ühendriikide murdmaasuusakoondise määrdepealik. „Minu käik oli mäest üles sõites pingutada nii palju, kui suudan. Andsin endast parima ja olen uhke. Tean, et kõik meie tiimi liikmed suusatasid nii hästi, kui oli võimalik,“ vahendas Iltalehti Digginsi sõnu.

Ta nentis sedagi, et kogu MMi jooksul on neil olnud kehvad suusad: „Meil tõesti pole need just parimad olnud.“