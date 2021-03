Pöörane Euroopa jalgpall: Liverpooli tragöödia jätkub, Juventuse ajastu Itaalias näib lõppevat 

Liverpooli vorm koduliigas on kohutav: viimasest kuuest kohtumisest on kaotatud viis, kusjuures ainuke võit saadi punase laterna Sheffield Unitedi vastu.

Mason Mounti võiduvärav Chelsea jaoks tähendas aga, et pealinna klubi jätkab uue peatreeneri käe all lausa suurepäraselt. Pärast Frank Lampardi vallandamist 25ndal jaanuaril nimetati ametisse Thomas Tuchel, kellega pole kaotusekibedust veel tuntud. Tucheli juhendamisel on nopitud viis võitu ning kolm viiki ning liigatabelis on tõustud kaheksandalt kohalt neljandaks.