Järgmisel nädalal võetakse vastu maailma tippjalgpalli viimaste kümnendite oluisim otsus 

Messi on soovinud juhtimiskriisi käes vavlevast kubist lahkuda juba mitu hooaega ning kõige kuumemad jalgpallimaailma ülemineku-uudised puudutavadki alati seda, kus Messi mängima hakkab. Samas loodavad Barcelona fännid sisimas, et Argentina superstaar on siiski valmis hoolimata vireleva klubi probleemidest Kataloonias jätkama.