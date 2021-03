Ebaselge tulevikuga Hyundai boss: kas hübriididele üleminek on õige otsus, selgub alles mitme aasta pärast 

Adamo kinnitas, et töö järgmise hooaja osas juba käib, kuigi mingit kinnitust nende osalemise kohta veel pole.

Adamo sõnul saavad nad veidi rahulikumalt hingata, sest isegi neil tiimidel, kes on oma osalemise kinnitanud, on hübriididele ülemineku protsessil esinenud probleeme.

„Osad hübriididele mõeldud varuosad on mitmeid kordi tootjate poolt hiljaks jäänud, seega on probleeme isegi neil meeskondadel, kes on osalemise järgmisel aastal kinnitanud. Nad ei saa liiga edukalt testida,“ ütles Adamo.

Küsimusele, kas hübriididele üleminek on üldse mõtekas, ei osanud Adamo hetkel veel vastata. Seda näitavat aeg.