RETROVIDEO | Eesti huumorilegendid Sulev Nõmmik-Ervin Abel ennustasid 48 aastat tagasi, kuidas Eesti jalgpallil hakkaks hästi minema 

Reporter Nõmmik uurib talvisel staadionil jalgpallur Abelilt, mida too arvab uutest jalgpallireeglitest, milles on oluline vastase väravast võimalikult kaugel olla ning löögi korral palli võimalikult mööda lüüa.



Abel usub, et selliste reeglitega on võimalik Eestil isegi mailma tippu jõuda.