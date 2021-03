Justkui ühest suust: Eesti naissportlased Playboyle ei poseeriks! 

Fotosessioonid ei ole meie naissportlastele võõrad. Sprinter Õilme Võro (25) on osalenud mitmetes kampaaniates ning kaamerat ei karda. Sama kinnitab endine iluuisutaja Johanna Allik (26), kes siiski pea ees vette ei hüppaks. „Enne kontrolliksin tausta: millised riided selga lähevad, mis on pildistamise eesmärk ja nii edasi. Niisama ei läheks ma kuhugi. Aga eks mul on omajagu pildistamisi olnud ja arvestades, et iluuisutamise näol on tegemist üsna edeva alaga, siis üldiselt pole mul pildistamisega muret olnud,“ räägib ta.