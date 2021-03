Surnud hobuse seljas poseerinud ratsutamistreener teenis karmi karistuse 

Spordiala maine kahjustamise eest karistati Elliotti 15 000 euro suuruse rahatrahvi ja ühe aasta pikkuse tegutsemiskeeluga. Tõsi, sellest kuus kuud on tingimisi ehk kui mees vahepeal uusi pahategusid korda ei saada, võib ta poole aasta pärast oma treeneritööga jätkata.

43aastane Elliott on oma teo pärast vabandust palunud ja öelnud, et see oli olnud üks "hullunud hetk".