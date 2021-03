VIDEO | Venemaa iluuisutreener viskab lapse jääle nagu nartsu. „Sellised on lihtsalt minu meetodid!“ 

Siiski on selgunud, et antud treeneril "käekirjaks" ongi väikeste iluuisutajate karm kohtlemine. Sõim olevat tavapärane, kuid väidetavalt on ta lapsi ka füüsiliselt karistanud, kui nood ei suuda tema juhtnööre täita. Treenerile oli varem määratud kahe nädala pikkune tegutsemiskeeld, kuid seejärel naasis ta oma tööpostile ja jätkas samas vaimus.

Treeneri käitumine on Venemaa spordiüldsuses karmilt hukka mõistetud ning on neid, kelle arvates tuleks talle määrata eluaaegne treenerina töötamise keeld.

Sõna on võtnud ka iluuisutamise paarissõidus 2014. aastal olümpiavõitjaks kroonitud Tatjana Volosožar, kes ütles, et sellistele "meetoditele" pole vähimatki õigustust.

"Iluuisutamine on ränk sport, mis nõuab tohutut enesekontrolli- ja distsipliini, kuid mitte kellelgi pole kunagi õigus last lüüa. Selles pole küsimustki," ütles Volosožar.

"Jah, treener võib olla range, kuid sellel pole midagi ühist füüsilise alandamisega. See treener olla öelnud, et sellised on lihtsalt tema treeningmeetodid. Need pole mingid meetodid, see tähendab seda, et sul puuduvad professionaalsed oskused ja võimekus lastega töötamiseks."