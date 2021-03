Superkarika järelmuljed: Frolov oleks tahtnud rohkem hambaid näidata, Hurt võttis meeste ees mütsi maha ja Sappinenil töö käib 

Hurt leidis selle nüansi kohta, et veidike on siiski mõtlemisainet: „Loomulikult paneb natuke muretsema. Meil oli mängus momente, mille oleks pidanud ära realiseerima, aga täna ei õnnestunud. Selles osas olime natuke haprad. Aga oleme standardolukordades olnud tugevad ja kuna ettevalmistuseks on olnud nii vähe aega, siis toetusime oma tugevustele ning üheks neist ongi standardolukorrad.“

Paide kapten Andre Frolov rääkis omalt poolt, et ta ei olnud rahul oma meeskonna esimese poolaja ründetegevusega. Sarnaselt Hurdale ja Sappinenile tunnistas ta, et avavaatus oli üksteise kompamine, teise poolaja alguses läks aga Flora mõneks ajaks oma teed.

„Ega midagi otseselt justkui ei juhtunudki, aga olid paar ebakindlat hetke järjest ja need murdsid meid,“ nentis Frolov. „Umbes 15 minutiks kaotasime palliga kontrolli ja tulid sisse mõned eksimused. Ka otsustav nurgalöök tuli keskväljal tehtud jämedast eksimusest, Võib-olla sealt tekkis kerge ebakindlus ja lõpus me enam ei suutnud mängus püsida. Võib-olla ei olnud ka füüsiline pool täna tippvormis, aga igal juhul oleks tahtnud rohkem hambaid näidata,“ lisas ta.

Andre Frolov. Foto: Erki Pärnaku

Mida superkarikast liigasse kaasa võtta? „Seda, et mitte lasta endale standardolukorrast väravat lüüa!“ sõnas Frolov. Tema sõnul oli tegemist korraliku soojendusega koduse meistriliiga jaoks ning see näitas, et kuigi Paidel on parandamisruumi, ollakse hooajaks valmis.

Hurt ütles, et hooajaeelne superkarikafinaal on alati hea start enne liigat. „Elu on näidanud, et liiga suuri järeldusi sellest teha ei saa, aga iga selline asi annab meeskonnale usku juurde ja see on tähtis,“ kõlasid Hurda sõnad.

***