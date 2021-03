KAHJU! Suurepärases hoos olümpiavõitja pidi EMist viimasel hetkel loobuma 

"Pean kahjuks Toruni EMist loobuma. Tundsin hommikusel treeningul rutiinse harjutuse ajal paremas säärelihases teravat valu. Nägime seejärel füsioterapeudiga vaeva ning andsin endale päeva lõpuni aega, et näha, kuidas taastumine kulgeb. Kuid täna [eile] õhtuks on selge, et paranemine pole piisavalt suur olnud ning ma ei taha vigastust süvendada, sest suvel toimuvad olümpiamängud. See on mulle väga raske otsus, sest olen võistlushimuline, aga mul on olnud ilus talv ja ma ei taha suvehooajaks kõike kaotada. Peame järgnevatel päevadel ja nädalatel oma meeskonnaga mu säärelihast ravima. Edu mu teivashüppajatest sõpradele sel nädalavahetusel ning kohtume jälle suvel," kirjutas Lavillenie sotsiaalmeedias.