Nazarov ja Pedriks pääsesid poolfinaali, Lillemets kordas kaugushüppes isiklikku rekordit 

23aastane saarlane sai 60 meetri jooksus kirja 7,04ga ning jäi oma jooksus viimaseks. Tema isiklik rekord on 6,97.

Kahe ala järel on Ehammer 2006 silmaga suveräänne liider, Mayer on 1860 punktiga teine. Lillemetsal on kaheksandana koos 1749 silma.