Poolfinaalis Eesti rekordi jooksnud Nazarov sai EMil seitsmenda koha 

60 m sprindi finaali tulemused Foto: Ekraanitõmmis

"Imeline! Tegin palju parema stardi kui eeljooksus. Tundsin, et jooks õnnestus väga hästi. Ma ei arvanud, et võinuksin finaali jõuda. Annan endast parima ja võitlen kõrge koha nimel. Mul on väga hea meel, et see võistlus saab üldse toimuda. Andsin endast eeljooksus ja poolfinaalis kõik, seega pean nüüd natuke puhkama," lausus Nazarov pärast jooksu.