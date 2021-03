Risto Lillemets tegi suurepärase tõkkejooksu ja tõusis esikuuikusse 

Šveitslane jätkas liidrina, olles kolme alaga kogunud 2780 punkti. Mayer on 2731 silmaga teine, kolmas on itaallane Dario Dester (2599). Lillemets langes üheksandaks (2508).

Kõrgushüppe tulemused Foto: Ekraanitõmmis

Seis avapäeva järel Foto: Ekraanitõmmis

Kõrgushüppe järel liidriks kerkinud Mayer kogus neli aastat tagasi Euroopa rekordit (6479 punkti) püstitades avapäevaga täpselt sama palju punkte kui täna Torunis ehk 3571. 2017. aastal Belgradi EMil läbis ta teisel päeval 60 meetri tõkkedistantsi 7,88ga, hüppas teivast 5.40 ja jooksis 1000 meetrit 2.41,08ga. Tänavu on ta teinud märkimisväärse arengu tõkkejooksus, kus viis isikliku rekordi 7,68ni. Suur küsimärk on prantslasele aga teivashüpe, kus ta isiklik rekord on koguni 5.60, kuid samas on ta sel alal olnud tihti ebastabiilne. Sel hooajal on ta kümne sammu hooga ületanud 5.30, mis lubab täispika hoojooksuga rünnata oluliselt suuremaid kõrgusi.