Pärnu Sadam tegi Tartuga sotid selgeks juba avapoolajal 

Tartu Ülikool Maks & Moorits püsis mängus ligi kaheksa minutit. Noor võistkond sai sisse 7 : 4 algedu ja kaheksa minuti järel oldi kaotusseisus 15 : 17. Kuid Heiko Rannula hoolealused lõpetasid avaveerandi 9 : 1 spurdiga ja poolajaks juhtis kodumeeskond juba 50 : 28. Seda edu enam käest ei antud ja Pärnu sai meistriliiga tabelisse võidu tulemusega 84 : 62.

Pärnu on 26st liigamängust võitnud 18. Neist parem võiduprotsent on ainult Tallinna Kalev/Cramol, kes on 19st matšist võitnud kaks. 26st kohtumisest 17 kaotanud Tartu hoiab seitsme satsi konkurentsis kuuendat kohta.