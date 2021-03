Lewandowski on jõudsalt lähenemas rekordile, mille ületamist ta ise pidas võimatuks 

Nimelt lõi legendaarne sakslane toona ühe hooajaga 40 väravat. Järgmisel aastal jõudis 36 tabamuseni, kuid seejärel pole keegi 34 kollist enamat suutnud.

Tänavu on Lewandowskil rekordi purustamiseks aga suurepärane šanss. Ta on sel hooajal jätnud vahele ühe mängu ning löönud 23 matšiga 31 väravat. Seega tuleb tal tipptulemuse ületamiseks lüüa keskmiselt ühe kolli vooru kohta. Eeldusel, et Bayern, kes on veel konkurentsis ka Meistrite liigas, poolakat igas kohtumises mängitab, ei tohiks see probleem olla.

Seejuures veel mullu suvel oli Lewandowski pidanud selle rekordi ületamist võimatuks.

"Toonaseid aegu ei ole võimalik tänapäevaga võrrelda. Viskasin neile tulemustele pilgu peale. Bayern alistas teiste seas Dortmundi 11 : 1. Minu arvates oli siis esiviisiku ja viimase viie meeskonna tasemevahe palju suurem. Praegu on isegi tabeli alumises pooles paiknevad tiimid hea kaitsemänguga ning väga distsiplineeritud."

"Tänapäeval mängime me palju rohkem. Meil on lisaks Saksamaa karikas, Meistrite liiga ja palju koondisemänge. Arvan, et me ei pane liigale enam nii palju rõhku. Mängisin möödunud hooajal 31 mängus, lüües 34 väravat. Seda polnud meistriliigas viimase 40 aasta jooksul juhtunud. Jäin kolmest matšist kõrvale. Kes teab, mis oleks juhtunud, kui oleksin saanud igas voorus kaasa teha?"