Barcelona sai võõral väljakul võidu ja vähendas tabeliliidriga vahe kahele silmale 

Barcelona on 26 matšiga kogunud 56 punkti ning hoiab sellega liigatabelis teist kohta. Juhib jätkuvalt Madridi Atletico, kes on 24 mänguga teeninud 58 silma. Kolmas on 25 kohtumisega 53 punkti kokku saanud tiitlikaitsja Madridi Real. Osasuna on 28 silmaga 13. kohal.