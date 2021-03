BLOGI | Kalev/Cramo sai Ühisliigas Avtodori vastu väärt võidu 

Avtodor on seni platsil tabanud 37st viskest 11, sealhulgas 15st kaugviskest on sopsanud 3. Ühest küljest on Kalev kaitses hästi seisnud, aga samas on venelaste mäng väga punnitatud. Kaugvisked on sageli üle käe ja korvi all proovitakse selge ees ette võtta, kus Thomas ja Nurger on seni suutnud väga hästi seista.