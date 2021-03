OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo hoiab Ühisliigas play-off'i lootusi elus? 

Turniiritabelis on Kalev/Cramo nelja võidu ja tosina kaotusega eelviimasel, 12. kohal, kuid tallinlaste ees paiknevatel Astanal ja Jenisseil on täpselt sama saldo. Kaheksandat ehk viimast play-off’i kohta hoiab majandusraskustega maadlev Euroliiga klubi Moskva Himki, kes on võitnud 15st matšist seitse. Kuna Kalevil on Ühisliiga hooaja lõpuni veel seitse mängu, siis veerandifnaalikoha lootuste säilitamiseks peaks Eesti klubi täna võitma.