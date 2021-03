SUUR DRAAMA! Kläbo ja Bolšunov ei mahtunud MMi maratoni finišisirgele ära, maailmameistriks kroonitud norralane diskvalifitseeriti!

Venelasele see ei istunud ja ta proovis norralasele ette astuda ning teda rajalt välja suruda, kuid selle tulemusel murdis Bolšunov hoopis oma suusakepi ja pidi finišisse purjetama vaid ühe kepiga. Pettunud venelasest suutis seetõttu mööda veel kihutada ka Iversen, kes noppis Kläbo järel hõbemedali. Bolšunovile jäi pronks.

Sellised olid esialgsed tulemused, aga hiljem on Norra meedia vahendanud, et Kläbo diskvalifitseeriti. Uudis on täiendamisel!